



«Я бы разбил задачу так: я бы вакцинацию поставил, как средство избежать тяжелого течения (болезни) и смерти. И на сегодняшний день пока это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных сегодня тяжело не заболел и не умер», — высказался Мясников.





Телеведущий добавил, что на 90 процентов коронавирус является обычным ОРЗ. Однако в оставшихся 10 процентах случаев у больных начинается «ковидная пневмония». По мнению Мясникова, вакцинация должна справиться с ней «и теоритически, и практически».





«Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит — она сегодня закрывает весь белковый шип… и защищает от всех мутаций», — отметил врач.







