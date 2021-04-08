Доктор Мясников констатировал невозможность остановить коронавирус вакцинацией
Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что в США не спадает количество заражений коронавирусом, несмотря на то, что почти 200 миллионов американцев уже вакцинировались. В эфире YouTube-передачи «Полный контакт» доктор констатировал, что остановить болезнь пока невозможно даже с помощью прививок.
«Я бы разбил задачу так: я бы вакцинацию поставил, как средство избежать тяжелого течения (болезни) и смерти. И на сегодняшний день пока это стопроцентная гарантия, потому что ни один из вакцинированных сегодня тяжело не заболел и не умер», — высказался Мясников.
Телеведущий добавил, что на 90 процентов коронавирус является обычным ОРЗ. Однако в оставшихся 10 процентах случаев у больных начинается «ковидная пневмония». По мнению Мясникова, вакцинация должна справиться с ней «и теоритически, и практически».
«Если ты переболел одним штаммом вируса, то антитела тебя не защитят от другого. А вот прививка защитит — она сегодня закрывает весь белковый шип… и защищает от всех мутаций», — отметил врач.
11:48 08/04/2021
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