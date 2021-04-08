Дисциплинарная комиссия Минской городской коллегии адвокатов вызвала Дмитрия Лаевского на заседание 8 апреля. Об этом сообщил сам Дмитрий Лаевский.





Адвокат отрицает совершение неких дисциплинарных проступков. Он подчеркивает, что риторика, которой он пользовался в своих высказываниях, была в рамках законодательства.





«Нормально, что адвокаты высказываются о каких-то событиях, особенно про грядущие изменения в законодательство, которые, я надеюсь, не состоятся. Надеюсь, коллеги услышат мои аргументы», — поясняет Дмитрий Лаевский.





Он считает, что «крайне серьезной ситуация» сложилась с точки зрения осуществления защиты Бабарико, Знака и других своих подзащитных.





В марте Лаевский уже посещал заседание совета Минской городской коллегии адвокатов, где ему сообщили о дисциплинарном производстве против него.





Недовольство комиссии вызвал пост в «Фейсбуке», где защитник критически высказался о проекте изменений в законодательство об адвокатуре.





Напомним, с начала марта при Минюсте началась массовая аттестация адвокатов, которые выступают защитниками граждан, обвиняемых по политически мотивированным делам.





Из более чем 20 вызванных на комиссию адвокатов ее прошли лишь трое, еще шесть прошли аттестацию условно. Действие адвокатских лицензий остальных, в том числе одного из самых известных адвокатов страны Сергея Зикрацкого, подлежит прекращению.





За последние несколько месяцев Минюст лишил лицензии адвокатов Марии Колесниковой — Александра Пыльченко и Людмилу Казак.





В отношении двух других защитников Колесниковой — Ильи Салея и Максима Знака — возбуждены уголовные дела. Кроме того, лицензий лишены адвокаты Юлия Леванчук, Константин Михель, Михаил Кирилюк, Максим Конон и других, напоминает портал Naviny.online.



