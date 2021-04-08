С 8 апреля поликлиники Минска начинают массовую вакцинацию от коронавируса
Вакцина уже поступила в медучреждения.
— Вакцины мы получили сегодня, поэтому завтра начнем прививать население – тех, кто предварительно записался, — рассказала «Минск-Новостям» главный врач 34-й городской поликлиники Наталья Дергач. – Насколько мне известно, коллеги из других столичных центральных поликлиник тоже получили вакцины от COVID-19 для массовой прививочной кампании горожан.
Прививать минчан будут двумя вакцинами —«Спутник V» производства Российской Федерации и «Vero cell» производства Китайской Народной Республики.
08:43 08/04/2021
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