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Где заметили «новых» силовиков и как они выглядят





Читатели присылают нам свидетельства из разных районов города. Патрули были замечены, в частности, около ТЦ Green у метро «Каменная Горка». Людей в светлом камуфляже расцветки MultiCam видели возле жилого комплекса «Каскад» — по словам очевидцев, они выгружались из транспорта в районе Пинской и расходились по дворам. Множество раз патрули замечали на Грушевке.





Иногда «камуфляжные» силовики просто ходят по улицам, иногда, как сообщают нам, проверяют у прохожих телефоны, особо интересуясь компаниями, где собираются больше трех человек. В одном случае группа в форме даже «патрулировала» детскую площадку.













Что это за подразделения





Расцветка обмундирования силовиков очень характерна: это MultiCam. Такой рисунок известен с начала нулевых годов, изначально он был разработан в 2002 году американской компанией Crye Precision для солдат армии США. Стать основным камуфляжем американских военных MultiCam тогда не смог, однако к концу десятилетия армия Штатов все же приняла его.





Большое распространение MultiCam получил и на гражданском рынке — его покупают многие, от страйкболистов до рыбаков. Кроме США, MultiCam используют военные еще нескольких стран, из наших соседей — некоторые подразделения ВС Украины, Польши и России.





Фото прислано читателем





В Беларуси форму такой расцветки приняли еще в 2018 году для внутренних войск. Сообщалось, что это «новый вариант полевой формы одежды, она применяется при выполнении служебно-боевых задач — например, в лесистой местности, полевых занятий, учений», но подходит она и для городской местности. Форму тестировали больше года, причем «обкатывала» ее рота разведки знаменитой в/ч 3214. Вариант с курткой — зимняя форма.





То, что эти «новые силовики» не новые, а обычные внутренние войска, подтверждается и тем, что в патрулях периодически встречаются и люди, одетые, как обычные пэпээсники. Патрульно-постовая служба внутренних войск практически ничем, кроме собственно принадлежности, не отличается от таковой в милиции — то же обмундирование, то же вооружение, те же функции. Бойцы, похожие на ППС внутренних войск, в частности, стояли в оцеплении за колючей проволокой на подходе ко Дворцу независимости во время массовых протестов осени 2020 года.

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