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Сроки отмены роуминга между Беларусью и Россией снова сдвинули

Роуминг между Беларусью и Россией окончательно отменят до конца года.


Такие сроки озвучил госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, пишет БелТА.

В конце марта отмену роуминга анонсировали к 2 апреля — ко Дню единения народов Беларуси и России. Комиссия Парламентского собрания Союза Беларуси и России именно к этой дате планировала завершить все мероприятия по отмене роуминга между Минском и Москвой. Тогда же прозвучало, что опытный режим эксплуатации каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства должен был завершиться еще 31 декабря 2020-го, но был продлен на год.

Мезенцев подчеркнул, что тарифы на сотовую связь между нашими странами уже снижены до семи раз. По его словам, руководители двух заинтересованных министерств подтвердили, что по интерконнекту стоимость соединений стала меньше в 20 раз.

Стоимость самого трафика в зависимости от того, какой оператор его обеспечивает, снижена от трех до семи раз. И работа будет продолжена», — цитирует Мезенцева БелТА.

Он также добавил, что до конца года тарифы на звонки внутри Беларуси и внутри России не должны отличаться от стоимости звонков друг другу из одной и другой страны.
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