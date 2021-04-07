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Качать права: можно ли россиянам получить водительское в Беларуси?

Депутаты сегодня утвердили поправки в закон о дорожном движении. Для граждан РФ в нем сохранено право управления в Беларуси автомобилями на основании российского водительского удостоверения до окончания его срока. А можно ли россиянам получить права в Беларуси?


Россияне могут получить водительское удостоверение белорусского образца в Беларуси, но есть одно условие, рассказали Sputnik в УГАИ МВД Беларуси.

"Если у граждан России были водительские права своего государства, и они хотят получить новое удостоверение в Беларуси, им нужно сдать теоретический экзамен в ГАИ", - пояснил старший инспектор по особым поручениям отдела организации межведомственного взаимодействия и профилактики безопасности дорожного движения управления ГАИ МВД Беларуси Станислав Соловей.
Он уточнил, что если у россиян до этого не было прав и они хотят записаться в автошколу в Беларуси, то проблем не возникнет. По итогу они получат права белорусского образца.

"В случае, если россиянин получил вид на жительство или гражданство в Беларуси, в течение 90 дней его прежние, российские, права будут недействительны. Однако по новому закону, который скоро могут принять, можно будет ездить с российскими до конца срока их действия", - добавил Соловей.

Белорусам при смене прав сдавать повторно теоретический экзамен не надо. Необходимы лишь паспорт, медсправка, фото, старое водительское и квитанция об оплате услуги – 61 рубль 48 копеек. На территории Российской Федерации белорусские водительские удостоверения действительны на тот срок, который указан в самих удостоверениях. Получить права в России белорусы также могут, сдав при этом теорию в ГИБДД.
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