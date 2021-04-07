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Жодинский художник завоевал золотую медаль Международной академии современного искусства

Жюри из видных европейских художников высоко оценило произведение Виктора Новицкого.


Художник из Жодино Виктор Новицкий впервые принял участие в конкурсе Международной академии современного искусства Aptlookone в номинации «Масляная и акриловая живопись», пишут Новости Жодино. Члены международного жюри высоко оценили его работу «Ранняя весна» и присудили ей 1 место — художник получил подарочный сертификат, золотую медаль и диплом. 

Напомним, три года назад жодинский художник Виктор Новицкий принял участие в выставке «Арт Капитал» в Париже. Тогда же его пригласили в профессиональное сообщество европейских художников, которое ежегодно проводит онлайн-конкурсы.
Источник: Мария Шоломицкая
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