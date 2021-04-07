+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В мире появилась новая столица миллиардеров

Пекин впервые стал городом с наибольшим в мире количеством миллиардеров.


По итогам 2020 года в Пекине проживало 100 миллиардеров, на одного больше, чем в Нью-Йорке, свидетельствуют данные списка миллиардеров Forbes, пишет liga.net.

За год в китайской столице появилось 33 новых миллиардера. В Нью-Йорке – только семь. При этом население Пекина составляет 21 млн человек, в 2,5 раза больше, чем в Нью-Йорке (8,4 млн).

Самый богатый житель Пекина – Чжен Иминь, основатель компании ByteDance, владельца TikTok. Его состояние – $35,6 млрд. В Нью-Йорке самый богатый – экс-мэр города и бизнесмен Майкл Блумберг с состоянием $59 млрд.

США – по-прежнему лидер по количеству миллиардеров (724 человека). Китай, учитывая Гонконг и Макао, занимает второе место (698). При этом за последний год в Китае появились рекордные 210 новых миллиардеров. Следующие в списке – Индия (140), Германия (136) и Россия (117).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]