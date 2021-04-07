Много шума и ничего: Ливянт – о новом Кодексе об образовании

Действующий Кодекс об образовании должным образом не работает, а новый принимать не нужно было, считает известный белорусский педагог Евгений Ливянт. Об этом он рассказал Sputnik.





Во вторник депутаты нижней палаты парламента утвердили изменения в Кодекс об образовании. Новации затронут работу вузов, колледжей и детских садов, а в законе официально закрепят "дистанционку".





"Неудобные" изменения





"Пока, если честно, не понял, в чем суть изменений. Как мне кажется, было бы правильно, с точки зрения Минобразования или комитета по образованию парламента, представить обновления в виде таблицы: что было – что стало", – говорит Ливянт.





Он поясняет, что поскольку сфера образования затрагивает практически все население страны (в одних только школах Беларуси учится миллион детей), нужно было сделать поправки в кодекс удобными и понятными для всех.





По его словам, в действующем кодексе (принят в 2016 году – Sputnik) четко регламентировано количество учащихся в одном классе в средних школах (не больше 25 человек), а в начальных школах, гимназиях и лицеях – не больше 20.





"И эта норма уже много лет не соблюдалась, поскольку в классы набирали и по 30, и по 35 человек. В новом кодексе наполняемость классов не будет ограничена, то есть в классе может быть любое количество учащихся", – комментирует педагог.





"Дистанционка" – не новшество





Что касается дистанционной формы образования, то, как утверждает Евгений Ливянт, она была прописана и в старом кодексе.





"Другое дело, в новом документе нигде не прописано, что такая форма обучения может быть предоставлена ученикам школ. Наверное, нет такого жесткого запрета, как было раньше", –поясняет он.





По его словам, в России с 1 января 2021 года законодательство в части образования было значительно либерализовано. В школах РФ дистанционная форма обучения разрешена, тогда как для белорусских школ это четко не прописано.





Напомним, в новом кодексе закрепили возможность для школьников сочетать обучение на дому и в школе. Решение, правда, будут принимать на основании справки врачебно-консультационной комиссии и заявления родителей.





Монополия слов и запрет для родителей





Ливянт сокрушается, что в новом кодексе различным общественным организациям и фондам, не имеющим отношения к системе образования, будет запрещено использовать такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет и академия. По его словам, кроме как абсурдом и глупостью это назвать нельзя.





"Школа танцев, школа шахмат, школа вышивания крестиком – что такого, если такие появятся? Почему нужно было создавать такую монополию слов и придавать ей значение? Бессмысленная, на мой взгляд, процедура", – удивляется эксперт.





При этом он напомнил, что белорусы пользуются словом "институт" не только с точки зрения образования – институт брака, семьи и так далее.





Евгений Ливянт раздосадован еще одним правилом для будущего кодекса, а именно тем, что родители не имеют права вмешиваться в учебный процесс.





"Как это понимать? Как можно не участвовать в учебном процессе своего ребенка? Что значит это фраза? Нужно прописывать и детализировать, как это будет работать, чтобы не вызывало трудностей", – подчеркивает педагог.

По его мнению, новому кодексу не хватает гибкости, поскольку "современное образование настолько гибкое, а формы и методы преподавания быстро меняются".





"Многие нормы не работают в старом Кодексе об образовании, и возникает вопрос: а нужен ли этот новый кодекс? На мой взгляд, не нужен. Проблем в сфере образовании так много и они настолько глубокие, что принятие или непринятие этого документа никак не решает их. Можно сказать, много шума –и ничего", – подытоживает Ливянт.















