+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бобруйчанин «случайно» убил жену. Медик скорой не заметила этого

Суд Бобруйского района признал бобруйчанина виновным в умышленном лишении жизни другого человека и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима.


06.04.2021, 16:26



16 сентября 2019 года муж и жена были дома, когда к ним пришел сосед со своей взрослой дочерью. Пока они выпивали алкогольные напитки, муж и жена поссорились, пишет газета «Трыбуна працы».

По словам мужчины, женщина начала падать, а он, держа в руках нож, подхватил ее под мышки. При этом нож вонзился в ее тело, однако муж это не почувствовал. Он откинул нож в сторону, оттащил женщину в комнату и уложил ее на пол. После этого супруг позвонил сыну, а тот в свою очередь вызвал «скорую помощь».

Прибывшим медработникам хозяин дома сообщил, что жена страдала циррозом печени и злоупотребляла спиртным. Ножевая рана под мышкой женщины кровоточила, но по причине плохого освещения в комнате врач бригады СМП этого не заметила и выписала эпикриз, подтверждающий биологическую смерть.

Медики уехали, а мужчина обнаружил кровь на теле жены. Он снял с покойной окровавленную одежду и положил в печь. На следующий день в их дом приехали работники ритуальной службы. Обратив внимание на рану в подмышке, он отказался предоставлять ритуальные услуги и порекомендовал хозяину дома обратиться в милицию.

Версия правоохранителей отличается от версии бобруйчанина. Он путался в показаниях, уверял, что держал нож фалангами пальцев, а его жена, падая, резко опустила руки и надавила на рукоятку ножа. Судмедэксперты эту версию опровергли, так как направление ранения было иным. К тому же ножевых ран было две.

Следователи учли, что окровавленная одежда была спрятана в печи, а мужчина не раз угрожал своей жене физической расправой.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра адну балцкую традыцыю.
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]