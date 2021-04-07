На полигоне в Витебской области травмированы два студента
Следователи устанавливают обстоятельства травмирования.
По данным следствия, сообщили в Следственном комитете, у студентов военной кафедры ВГУ имени Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области.
Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу, двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
18:49 07/04/2021
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