В Беларуси не будут снижать возраст для получения водительских прав
Снижение возраста для получения водительских прав в Беларуси нецелесообразно, заявил глава МВД Иван Кубраков.
В Беларуси не будут снижать возраст для получения водительских прав
Кубраков обратил внимание на то, что возможность получить права именно с 18 лет — международная практика, предусмотренная международной Конвенцией о дорожном движении, сообщает агентство «Минск-Новости».
«Кроме этого, по нашему мнению, это нецелесообразно», — подчеркнул он.
Министр отметил, что до 18 лет молодой человек — несовершеннолетний.
«С учетом тех правонарушений, которые могут быть при управлении транспортным средством, что касается правоприменительной практики, могут возникнуть определенные вопросы, так как это будет применяться к лицу, не достигшему 18 лет», — добавил он.
Напомним, 7 апреля депутаты приняли законопроект «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении» в первом чтении.
18:44 07/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение