



Как сообщает БЕЛТА, законопроектом вводится процедура выдачи международных водительских удостоверений, предусмотренных Конвенцией о дорожном движении 1968 года. Кроме этого, граждане России смогут управлять ТС на основании своего национального водительского удостоверения до истечения срока его действия, а не 90 дней, как сейчас.





Также нововведения позволят белорусам сдавать квалификационные экзамены и получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией, что проще, чем с механической. То есть курсанты смогут выбрать вариант обучения на машине с автоматической коробкой передач и получать "права" только для данного вида транспорта. При этом, если инспектор ГАИ остановит такого водителя за рулем автомобиля с механической коробкой передач, он будет считаться "бесправником".





Также при обучении вождению отпадет необходимость согласования автошколами с ГАИ маршрутов для практического обучения управлению, то есть автошколы смогут сами выбирать маршруты для обучения. Но будут определены участки дорог, по которым "учебкам" двигаться будет запрещено.





Законодательным актом упраздняется контроль за соблюдением порядка проведения государственного технического осмотра транспортных средств на диагностических станциях, порядка предоставления услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации водителей и лиц, обучающих управлению механическими транспортными средствами. Также предусматривается определение параметров дорожного движения, его мониторинга и принципов организации. Уточняется понятие организации дорожного движения путем определения принципиальной цели – баланса безопасности и эффективности дорожного движения.





Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Игорь Комаровский остановился на вопросах безопасности движения: "Здесь можно отметить блок положений, касающихся организации дорожного движения, который создает целую систему, начиная с установления параметров движения и его мониторинга. Также важным моментом является то, что все эти функции возлагаются на собственников дорог. То есть на организации, входящие в систему Министерства транспорта и коммуникаций либо подчиняющиеся местным исполнительным и распорядительным органам. По сути дела, данная система организации дорожного движения создает предпосылки для последующего внедрения в стране интеллектуальных транспортных систем".