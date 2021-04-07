Скорая помощь на фоне заката на Замковой улице в Витебске. Фото Сергея Серебро





Так, согласно обзору, пишет ННВ, подготовленному главным статистическим управлением Витебской области ко Всемирному дню здоровья, в регионе в конце 2020 года насчитывалось 4,3 тысячи практикующих врачей и 14,2 тысячи средних медицинских работников.





В конце 2019 года в Витебской области было 4 670 практикующих врачей и 15 694 человек среднего медперсонала.





К сожалению, цифры, приведенные в упомянутом обзоре, округлены и не позволяют узнать изменение количества медработников с точностью до человека. Однако максимальная оценка дает сокращение количества врачей на 370 человек (около 8%) и средних медицинских работников на 1 494 человека (немногим более 9,5%).





Цифры, согласитесь, ошеломляющие. Отметим, что за последние 10 лет незначительное падение количества медработников до этого отмечалось только в 2018 и 2019 годах и, например, по врачам уменьшение не превышало 0,25% (sic!).





Получается, что в настоящий момент по количеству практикующих врачей медицина Витебщины вернулась к уровню 2011 года, а такого низкого уровня обеспеченности средним медперсоналом областная статистика вовсе не фиксировала.