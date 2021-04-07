В семье белоруса Сергия Мельянца семеро детей. Многодетная семья протестанта-баптиста с высшим духовным образованием счастливо и спокойно жила в собственном доме под Минском до тех пор, пишет DW, пока в начале 2021 года благополучием детей Мельянца не заинтересовались местные власти. В отношении семьи было начато социальное расследование, закончившееся вызовом родителей на школьный совет по профилактике.





Как оказалось, претензии к семье имеют политический характер, ведь недавно Мельянец был оштрафован за нарушение статьи о несанкционированном мероприятии, выразившееся в наличии бело-красно-белых жалюзи на окнах его дома.





Повод для проверок - штраф за бело-красно-белые жалюзи





Жалюзи в расцветке белорусского исторического флага Сергий Мельянец повесил на окна еще в августе прошлого года, когда в стране начались масштабные протесты. По его словам, главной причиной его поступка стали христианские убеждения, ведь белый и красный - это цвета, наполненные глубокими символами для христиан: "Красный означает - кровь, которую Христос пролил на кресте за наши грехи, а белый - то прощение, которое мы получили от Бога".





У проверяющих не нашлось претензий к условиям проживания детей в семье Мельянцов





Кроме того, Мельянец таким образом выразил свое отношению к происходящим в стране событиям. "Я понимал, что это опасно и в любой момент могут прийти. Но это один из способов проявление солидарности с людьми, которые не мирятся с тем злом, что вокруг нас происходит", - говорит многодетный отец.





Бело-красно-белые жалюзи провисели на окнах несколько месяцев, пока в декабре 2020 года к Мельянцам не пришел участковый, который составил протокол за несанкционированное массовое мероприятие. И хотя свою вину Сергий не признал, суд выписал ему штраф в 30 базовых величин (около 270 евро. - Ред.).





Многодетную семью вызывали на совет по профилактике





Теперь бело-красно-белые жалюзи в доме Мельянцов видны только изнутри, снаружи они завешены детскими рисунками. Однако от повышенного внимания властей многодетную семью это не спасло. "Уже на следующий день после суда в школу и колледж, где учатся дети, пришли документы, в которых органы власти просили принять "профилактические меры", мотивируя это тем, что я привлекался по статье 23.23 КоАП и в семьи много несовершеннолетних детей", - рассказывает Сергий Мельянец.





Спустя пару недель его жене позвонили из учебных заведений детей и сообщили о начале социального расследования в отношении семьи: "Сказали, мол, ждите, придем к вам в гости. Мы, конечно, не в восторге были от этой идеи, но что делать? Запираться и воевать же с ними не будешь". Проверяющие тогда выяснили, где спят дети, где учатся, что едят и, по словам отца, условиями остались абсолютно довольны.





После этого детей Мельянца начали вызывать к психологу, а старшего сына - к руководству колледжа, после разговора с которым юноше потребовалась помощь психолога. Социальное расследование закончилось вызовом семьи на совет по профилактике, на котором были озвучены все собранные характеристики на семью - исключительно положительные. "В конце они проголосовали: все подняли руки, что никакой опасности (для детей. - Ред). в нашей семье нет", - утверждает Мельянец.





Впрочем, несмотря на то, что расследование закончено, замдиректора школы предупредила Сергия Мельянца, что "как только поступит сигнал", они снова будут вынуждены начать социальное расследование: "Все равно сохраняется напряженность. Я же понимаю, что раз один совет по профилактике уже был, то в будущем это станет отягчающим обстоятельством".



Давление на активистов через детей - не единичный случай в Беларуси





История с Сергия Мельянца, когда на многодетную семью давят из-за политической активности родителей, далеко не уникальна для Беларуси, говорит правозащитник из центра "Весна" Валентин Стефанович. "Нам известны такие случаи в последнее время, да и власти особо их не скрывали. Были официальные заявления - в основном это касалось участия в демонстрациях родителей с детьми - о том, что власти будут реагировать вплоть до изъятия детей", - отмечает правозащитник. По его словам, имели место инциденты с проверками со стороны органов опеки и попечительства, но в основном все заканчивалось положительным исходом.





Валентин Стефанович





Однако Стефанович убежден, что для семей, которые находятся в уязвимом положении, подобное внимание властей может закончится и не столь благополучно, вплоть до изъятия детей. Правозащитник напомнил об известной истории с кандидатом в президенты на выборах 2010 года Андреем Санниковым и его женой Ириной Халип - обоих взяли под стражу и угрожали, что органы опеки заберут их ребенка в детский дом. "В принципе любое преследование недопустимо, тем более давление на политических активистов через детей, такими грязными методами", - подчеркнул Стефанович.





Между тем сам Сергий Мельянец также считает, что в сегодняшней Беларуси давление на его семью может закончится разными исходами: "У нас вообще страна сейчас вне закона находится, и если надо наказать и прищучить, то любые способы могут пойти в ход. Понятно, что основной рычаг давление на нас - это наши дети". По словам многодетного отца, из-за опасения за детей он даже думал о переезде за рубеж, но надеется, что делать этого не придется, ведь Беларусь - его дом и покидать страну Мельянец не хочет.