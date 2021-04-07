Убийцу-расчленителя из-под Лиды приговорили к пожизненному заключению





Местную жительницу убил ее знакомый, затем расчленил и спрятал тело возле хутора, закопав его в канаве. Суд приговорил убийцу к пожизненному заключению, приговор не вступил в законную силу, передает sputnik.by





Обвиняемый потребовал закрыть процесс

Дело начали рассматривать в областном суде в Гродно 15 марта. На скамье подсудимых оказался 38-летний Юрий Невядомский, который в последние пять лет до зверского убийства жил в деревне Поречаны Лидского района.





До приезда в эту деревню он почти 14 лет с коротким перерывом провел в тюрьме, шесть из них – в одиночной камере на так называемом тюремном режиме. Мужчина имеет несколько судимостей, первую получил в 18 лет. В подростковом возрасте три года учился в школе закрытого типа для трудных подростков.





Потерпевших на суде было трое – две сестры убитой женщины Лариса и Жанна, а также местный житель Генрик Кудло, который был на хуторе во время убийства. Известно, что Невядомский ударил жертву, не послушал совет Кудло вызвать скорую и заставлял его душить женщину, а когда тот отказался, запер его, забрал телефон и угрожал.





Обвиняемый на первом же заседании сначала подал ходатайство о том, чтобы передать права продажи хутора, где произошло убийство, своему знакомому, затем попросил рассматривать дело в закрытом процессе. Он объяснил, что он состоял с убитой в отношениях, на процессе будут исследовать вопросы, которые касаются его интимной жизни.





Трое потерпевших поддержали это ходатайство, хотя чуть позже их родные предположили, что все трое не понимали, что поддерживают. Буквально за полчаса до рассмотрения данного ходатайства потерпевшему Кудло и сестре убитой стало плохо из-за нервного потрясения, им оказывали помощь врачи.





Убил, расчленил, останки закопал

Трагедия произошла вечером 25 декабря 2019 года возле деревни Тарново Лидского района на хуторе, который принадлежит Невядомскому. Обвиняемый вместе с потерпевшим Кудло распивал спиртное. С ними была 42-летнюю женщина, которую они пригласили в гости. Следствие установило, что во время застолья обвиняемый применял физическое насилие в отношении сельчанки и друга, затем взял металлический совок и ударил женщину по голове. Друга он заставлял задушить женщину проводом, но потом сделал это сам.





Чтобы скрыть следы преступления, обвиняемый расчленил тело женщины. Некоторые части тела и личные вещи убитой сжег в самодельной печке, туловище закопал в мелиоративном канале недалеко от хутора. Там останки пролежали чуть больше недели. Следователи почти 30 часов копали окрестности канала с помощью экскаватора, чтобы найти сумку с частями тела убитой.





Невядомский обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса: по ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство), по ст. 186 (угроза убийством), по п.п.2, 8 ч.2 ст.139 (убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение) Уголовного кодекса.





Приговор – пожизненный срок

Коллегия по уголовным делам Гродненского областного суда 6 апреля завершила расследование дела в закрытом судебном процессе и огласила приговор. Невядомский был признан виновным по всем вменяемым ему статьям.





За совершение особо злостного хулиганства ему назначили шесть лет лишения свободы, за угрозу убийством – год лишения свободы, за убийство человека, заведомо находящегося в беспомощном состоянии с целью скрыть другое преступление – пожизненное заключение.





Именно оно было назначено в виде окончательного наказания. Отбывать заключение осужденный будет в исправительной колонии в условиях особого режима.





Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.