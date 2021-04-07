Напомним, что с 10 апреля сдать тест можно будет только по предварительной записи на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии. Но при этом заметно выросла и цена исследования: для белорусов тест будет стоить 95,71 рубля вместо 39,8 рубля.





На сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии сказано, что открывать электронную запись на ПЦР-тестирования будут по пятницам с 9:00 на семь дней следующей недели. Проще говоря, 9 апреля можно будет записаться на исследования с 12 по 18 апреля.





Лаборатория в аэропорту будет работать с понедельника по пятницу с 06:30 до 18:00, а по выходным — с 06:30 до 17:00. Непосредственно забор биологического материала на ПЦР-исследование проводят с 08:00 до 16:00, а в субботу и воскресенье — до 15:00.





Выдавать результаты исследований будут после 11:00. Как отмечено на сайте Минского городского центра гигиены и эпидемиологии, не ранее чем через 2,5 часа от момента забора материала и оформления документов. Причем этот срок может быть увеличен при загруженности лаборатории.





Стоимость ПЦР-исследования существенно повысили не только для граждан Беларуси, но и для иностранцев, но если для иностранцев в примерно 2 раза с 57,58 рубля до 113,48 рубля, то для беларусов почти в 2,5 раза - с 39,8 рубля до 95,71 рубля