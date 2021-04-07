Statista опубликовала рейтинг стран Европы по количеству сделанных прививок от коронавируса. Беларусь в рейтинг не попала, видимо, из-за крайне низкого уровня вакцинации, пишет thinktanks.by





По состоянию на 4 апреля 2021 года в Великобритании был самый высокий уровень вакцинации против COVID-19 в Европе. Там было было введено 54,36 дозы вакцины на 100 человек.





Отметим, что Великобритания была первой страной в Европе, которая одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для широкого использования и начала прививки 8 декабря 2020 года.





На втором месте в прививочном рейтинге Мальта. В ней сделано 48,12 прививок вакцины на 100 человек. На третьем месте Сербия с коэффициент вакцинации 37,73.









По состоянию на 4 апреля 2021 года в России было введено 8,31 дозы на 100 жителей страны.





Исходя из данных СМИ о вакцинации в Беларуси, у нас на конец марта сделано всего-то не менее 40 тысяч прививок вакцины от коронавируса, то есть на 100 человек нет даже 1 прививки.





И, судя по всему, ситуация с прививками в Беларуси не только хуже, чем во всей Европе, но, возможно, одна из худших в мире.









А народ пусть болеет и умирает...