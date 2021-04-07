Беларусь позади планеты всей? Появился рейтинг стран Европы по вакцинации населения от COVID
Судя по рейтингу, беларуский режим не заботит ни жизнь, ни здоровье граждан. Правда, мы об этом и раньше знали, а сейчас появилось лишь очередное подтверждение.
Statista опубликовала рейтинг стран Европы по количеству сделанных прививок от коронавируса. Беларусь в рейтинг не попала, видимо, из-за крайне низкого уровня вакцинации, пишет thinktanks.by
По состоянию на 4 апреля 2021 года в Великобритании был самый высокий уровень вакцинации против COVID-19 в Европе. Там было было введено 54,36 дозы вакцины на 100 человек.
Отметим, что Великобритания была первой страной в Европе, которая одобрила вакцину Pfizer/BioNTech для широкого использования и начала прививки 8 декабря 2020 года.
На втором месте в прививочном рейтинге Мальта. В ней сделано 48,12 прививок вакцины на 100 человек. На третьем месте Сербия с коэффициент вакцинации 37,73.
По состоянию на 4 апреля 2021 года в России было введено 8,31 дозы на 100 жителей страны.
Исходя из данных СМИ о вакцинации в Беларуси, у нас на конец марта сделано всего-то не менее 40 тысяч прививок вакцины от коронавируса, то есть на 100 человек нет даже 1 прививки.
И, судя по всему, ситуация с прививками в Беларуси не только хуже, чем во всей Европе, но, возможно, одна из худших в мире.
А народ пусть болеет и умирает...
"Белорусский партизан"
15:00 07/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение