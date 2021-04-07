«Четко оговорено в законодательстве, что родители и законные представители детей не имеют права вмешиваться в учебный процесс. За этими вопросами, информацией они обязаны будут обращаться непосредственно в учреждение образования», — цитирует Министерство образования председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игоря Марзалюка, передает tut.by





По его словам, будет предписано полное написание учреждений образования с типом и видом. Будут оптимизированы их типы и виды.





«При этом четко на законодательном уровне запрещено использовать различным общественным организациям, фондам, не имеющим никакого отношения к системе образования, такие понятия, как школа, лицей, колледж, институт, университет, академия», — добавил депутат.





Что будет в новом Кодексе об образовании





В общей части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией предусмотрены:





расширение сферы применения целевой подготовки специалистов и рабочих (служащих);





выделение дистанционной формы получения образования в самостоятельную форму;





возможность реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия между учреждениями образования;





возможность трудоустройства в счет брони для инвалидов и лиц с особенностями психофизического развития при невозможности предоставить место при распределении;





ознакомление родителей с ходом образовательного процесса при условии соблюдения ими требований, установленных учреждением образования;





регулирование порядка направления в организации иностранных государств для получения высшего образования за счет средств республиканского бюджета по специальностям, необходимым для Республики Беларусь, подготовка по которым в нашей республике не осуществляется.





В особенной части проекта Кодекса по сравнению с действующей редакцией на уровне дошкольного образования:





предусмотрена оптимизация видов учреждений дошкольного образования (исключаются «ясли», «ясли-сад», «санаторный ясли-сад»);





предусмотрена организация в учреждениях дошкольного образования кружков и иных форм работы для развития способностей детей в рамках реализации образовательной программы дополнительного образования детей и молодежи;





местные исполнительные и распорядительные органы наделяются полномочиями по изменению норм наполняемости в учреждениях дошкольного образования пр наличии объективных обстоятельств и положительного заключения органов государственного санитарного надзора;





закреплена возможность финансирования части расходов частных дошкольных учреждений за счет средств местных бюджетов исходя из численности детей, зачисленных в эти учреждения по направлению, выданному местными органами при отсутствии свободных мест в государственных учреждениях образования.





На уровне общего среднего образования:





предусмотрен прием детей для получения начального образования по достижении на начало учебного года возраста шести лет либо по желанию одного из законных представителей в более позднем возрасте. По заявлению законного представителя несовершеннолетнего учредитель учреждения общего среднего образования имеет право разрешить прием в I класс в более раннем возрасте;





предусмотрено изучение отдельных учебных предметов на повышенном уровне, в том числе в рамках организации профильного обучения на III ступени общего среднего образования;





решение о наполняемости классов будет приниматься учредителем учреждения образования, реализующего образовательные программы общего среднего образования, с учетом потребностей граждан при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований в части условий размещения и режима образовательного процесса;





продолжительность учебного года, включая каникулы, устанавливается с 1 сентября по 31 августа. Учебные занятия проводятся с 1 сентября по 31 мая включительно, а для учащихся IX и XI (XII) классов – с 1 сентября по 25 мая;





предусмотрена оптимизация видов учреждений общего среднего образования за счет исключения таких видов как «гимназия-интернат», «вечерняя школа», «межшкольный учебно-производственный комбинат трудового обучения и профессиональной ориентации учащихся», «межшкольный центр допризывной подготовки»;





закреплена возможность сочетания обучения на дому и в учреждении общего среднего образования (решение о возможности такого сочетания принимается на основании заключения врачебно-консультационной комиссии и заявления законного представителя учащегося);





предусмотрена возможность обучения учащихся, содержащихся под стражей в следственных изоляторах (в настоящее время такое право предоставлено только лицам, отбывающим наказание в исправительных учреждениях).





На уровне профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и дополнительного образования:





законодательно установлена возможность получения образования в дистанционной форме, реализации образовательных программ посредством сетевой формы взаимодействия;





уменьшен срок получения профессионально-технического образования на основе общего среднего образования в дневной форме получения образования. Такой срок составит от шести месяцев до одного года (вместо одного года – полутора лет);





изменяется структура высшего образования в целях обеспечения повышения его привлекательности для иностранных граждан, усиления международного имиджа, гармонизации системы белорусского высшего образования с международными стандартами.





Так, на уровне высшего образования предусматривается:





- бакалавриат (общее высшее образование 4 – 4,5 года);

- магистратура (углубленное высшее образование 1 – 2 года);

- непрерывная образовательная программа высшего образования (специальное высшее образование 5 – 6 лет с дипломом магистра для отдельных технических специальностей и высшее образование по специальностям «Здравоохранение»);





предусмотрено закрепление такого вида дополнительного образования, как дополнительное образование одаренных детей и молодежи;





на уровне профессионально-технического и среднего специального образования будет функционировать единый вид учреждения образования – колледж, на уровне высшего образования – 3 вида: университет, академия, институт (исключаются понятия «классический» и «профильный» в отношении университета, а также исключен как вид высший колледж).



