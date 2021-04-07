У минчанина нашли психотропов и наркотиков на миллион долларов

Вечером 5 апреля в Минске около лесного массива правоохранителями был задержан сбытчик запрещенных веществ интернет-магазину, сообщает СК





Им оказался, 31-летний минчанин, в автомобиле которого, а также по месту его жительства и в сделанных им тайниках, обнаружены и изъяты особо опасные психотропные вещества:





не менее 15 килограмм мефедронаа;

не менее 5 килограмм амфетамина;

не менее 13 000 таблеток, содержащих в своём составе MDMA;





особо опасные наркотические средства:





не менее 5 килограмм гашиша;

не менее 15 грамм марихуаны;

не менее 300 грамм кокаина.





По предварительным данным стоимость изъятого превышает миллион долларов.





Мужчина признан подозреваемым по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропных веществ и наркотических средств в крупном размере) Уголовного кодекса.