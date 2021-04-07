+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Букмекеры назвали фаворитов Евровидения-2021

В тройку лидеров с наибольшими шансами на победу в Роттердаме вошли Мальта, Швейцария и Франция.

Самые большие шансы на победу в песенном конкурсе Евровидение-2021 у исполнителей из Мальты, Швейцарии и Франции. Об этом свидетельствуют данные букмекерских контор, передает korrespondent.net
 
По данным агрегатора букмекерских ставок, вероятность победы у Мальты составляет 18%, Швейцарии – 13%, Франции – 12%.
 
В первую пятерку также попали Болгария и Италия, которые получили по 7%.
 
Представительница Мальты Дестини Чукуньере, которую назвали фаворитом Евровидения-2021, выступит с песней Je Me Casse.


Напомним, Евровидение-2021 состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.

После отказа Армении участвовать в Евровидении и исключении из конкурса нашей страны, общее число стран-участниц сократилось до 39.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]