+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Хорошо смеется тот, кто смеется последним: Солодуха не знает, кто такой Галустян, и смеется над отказавшимися от "Славянского базара"

Белорусский певец Александр Солодуха назвал “Славянский базар” шикарным фестивалем и выразил уверенность в том, что и в этом году все будет отлично.


Он заявил, что по настоящему известные и востребованные артисты приедут на фестиваль. И похвалился тем, что завтра дает концерт в Белыничах.

“В этом году супер юбилей - 30 лет, а учитывая, что Александр Солодуха принял участие в самом первом фестивале в 1992 году, где прозвучал мегахит "Здравствуй, чужая милая", ну вы что, сам бог велел ехать в Витебск. Я приглашен на открытие в «Золотой хит»", — похвалился певец корреспондентам “Минских новостей”.

А вот как он прокомментировал отказ некоторых артистов ехать на “Славянский базар”:

“Пусть дома сидят. Я не думаю, что из-за них все рухнет. Я понимаю, имена бы громкие артистов первой величины, можно было бы плечами пожать, а так только улыбку у меня вызывает все это”, — рассказал Александр Солодуха.

«А кто отказался? Киркоров, Леонтьев, Михайлов? Ну кто такой Галустян? Смешно», — считает артист.

Похвалился певец и своими творческими успехами. Так, например, сейчас он проводит тур по 120 городам Беларуси под названием «Молодые пацаны».

“У меня завтра концерт в Белыничах, 12 апреля, в День космонавтики — Гомель, аншлаг. Вот это супер. За спиной 12 городов, 13 концертов с 3 февраля”, — пишут “Минск Новости” со слов певца.

Напомним, накануне стало известно, что популярная российская певица Наташа Королева также не планирует приезжать в Витебск на “Славянский базар”. Информация об этом появилась в ее группе в Вконтакте.

«Наташа Королева не планировала выступление на этом фестивале. Вся официальная информация по концертам певицы доступна на ее сайте», — так написала администратор группы певицы в Вконтакте.

До этого Наташа Королева собиралась приехать на конкурс в Витебск. Об этом еще 30 марта сообщала “Российская газета”. Однако белорусы стали активно писать в  соцсети певицы с просьбами не приезжать на “Славянский базар” в этом году.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]