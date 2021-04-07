







Этот праздник отмечается в память о событии, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, объявил Деве Марии о безгрешном зачатии и рождении ею Сына.





Слово «благовещение» (по-гречески — «евангелие») означает «хорошая, добрая весть», весть о том, что началось освобождение человечества от греха и вечной смерти.





Благовещение в народном воображении также совпадает с началом весны.





Также и по сегодняшнему дню гадали, каким будет лето. Если будет тепло, то лето будет теплым.





Также считалось, что в этот день нельзя работать, особенно в огороде. «На Дабравешчанне дзеўка касу не пляце, птушка гнязда не ўе», — говорит белорусская пословица.



