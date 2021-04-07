У православных сегодня большой праздник — Благовещение. Этот день считался началом весны
Православные верующие отмечают сегодня один из самых больших праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Этот праздник отмечается в память о событии, когда архангел Гавриил, посланный Богом в город Назарет, объявил Деве Марии о безгрешном зачатии и рождении ею Сына.
Слово «благовещение» (по-гречески — «евангелие») означает «хорошая, добрая весть», весть о том, что началось освобождение человечества от греха и вечной смерти.
Благовещение в народном воображении также совпадает с началом весны.
Также и по сегодняшнему дню гадали, каким будет лето. Если будет тепло, то лето будет теплым.
Также считалось, что в этот день нельзя работать, особенно в огороде. «На Дабравешчанне дзеўка касу не пляце, птушка гнязда не ўе», — говорит белорусская пословица.
10:38 07/04/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение