Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси
Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4 мужчины и 7 несовершеннолетних, которые нарушили правила пересечения польско-белорусской границы.
Как рассказала изданию podlaskie24.pl представитель погранотряда Катажина Зданович, офицеры пограничного поста в Мельнике во время патрулирования обнаружили на пограничной полосе следы, свидетельствующие о незаконном переходе границы из Беларуси в Польшу группой людей. В результате проведенных мероприятий группу чеченцев задержали.
После выполнения необходимых действий 14 иностранцев решением суда были помещены в охраняемый центр для иностранцев в Кентшине, а один чеченец направлен в такой же центр в Белостоке.
Издание также сообщает, что в 2020 году сотрудниками Подляского пограничного отряда задержаны 24 группы нелегальных мигрантов: всего 157 человек.
10:37 07/04/2021
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