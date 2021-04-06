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Граница на замке? Польские пограничники задержали нелегалов из Чечни, которые шли с территории Беларуси

Офицеры Подляского погранотряда в 400 метрах от государственной границы задержали пятнадцать граждан России чеченской национальности. Среди них были 4 женщины, 4 мужчины и 7 несовершеннолетних, которые нарушили правила пересечения польско-белорусской границы.



Как рассказала изданию podlaskie24.pl представитель погранотряда Катажина Зданович, офицеры пограничного поста в Мельнике во время патрулирования обнаружили на пограничной полосе следы, свидетельствующие о незаконном переходе границы из Беларуси в Польшу группой людей. В результате проведенных мероприятий группу чеченцев задержали.
 
После выполнения необходимых действий 14 иностранцев решением суда были помещены в охраняемый центр для иностранцев в Кентшине, а один чеченец направлен в такой же центр в Белостоке.

Издание также сообщает, что в 2020 году сотрудниками Подляского пограничного отряда задержаны 24 группы нелегальных мигрантов: всего 157 человек.
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