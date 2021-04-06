ВОЗ призвала страны сократить неравенство в сфере здравоохранения





Неравенство в сфере здравоохранения у стран усугубилось на фоне пандемии COVID-19, пишет Sputnik,его нужно сократить, говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения.





ВОЗ призвала построить более справедливый и здоровый мир после пандемии. В сообщении отмечается, что коронавирус в мире по-разному повлиял на людей. Притом у некоторых, усугубив существующее неравенство в отношении здоровья и благосостояния внутри государств и между ними.





"Поэтому ко Всемирному дню здоровья, 7 апреля 2021 года, Всемирная организация здравоохранения выпускает пять призывов к незамедлительным действиям для улучшения здоровья всех людей", – отметили в ВОЗ.





Организация попросила государства ускорить равный доступ к технологиям для противодействия COVID-19 внутри и вне стран.





А также призвала инвестировать в систему первичной медико-санитарной помощи, уделять внимание социально-экономическим последствиям пандемии, дать равный доступ к питьевой воде и сануслугам деревенским и городским жителям.





Последний пункт – сделать мониторинг неравенства в отношении здоровья неотъемлемой частью всех национальных информационных систем здравоохранения.





Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус призвал устранить барьеры, мешающие людям на равных пользоваться медуслугами, и посоветовал странам инвестировать в укрепление здравоохранения. "Чтобы у большего числа людей был шанс жить здоровой жизнью", – добавил он.















