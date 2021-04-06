



Девочка пьет воду. Фото pixabay.com





Эпидемия продолжается





По состоянию на 6 апреля, в стационаре Бешенковичской центральной районной больницы находятся 4 ребёнка, их состояние удовлетворительное. Всего на эту дату было госпитализировано 29 пациентов, пишет газета «Зара».





Днем ранее сообщалось о 26 жителях горпоселка, которых пришлось госпитализировать. В подавляющем большинстве болеют дети: на 5 взрослых приходился 21 ребенок.





Ловушки на вирус





Главный санитарный врач района Нина Карпушенко уверяет, что вода в Бешенковичах соответствует требованиям по микробиологическим показателям.





В нескольких районах городского поселка на водопроводе расставили ловушки, предназначенные для определения наличия в воде вирусов, однако вредные микроорганизмы обнаружены не были.





Какой вирус нашли





По предварительным результатам лабораторных исследований не исключается, что в Бешенковичах норовирусная этиология заболевания: у заболевших прослеживается клиника норовирусной инфекции, норовирус был выделен у больных детей.





При этом местные власти считают, что раз в водопроводной сети вирусов не обнаружили, а случаи заражения продолжаются, то можно говорить о распространении инфекции контактно-бытовым и воздушно-капельным путями.





Что такое норовирус?





Возбудителем норовирусной инфекции, а это острая кишечная инфекция, является норовирус. Этот вирус очень заразен: хватит даже десятка частиц вируса, чтобы человек заразился и заболел.





На пике болезни и в течение двух суток после инфицированный человек может заражать других. При этом выздоровевший тоже может быть заразен даже в течение нескольких недель (обычно от одной до двух).





Больной человек выделяет вирус с естественными отправлениями и другими выделениями, например, с рвотой. При попадании этих выделений в воду или на предметы, они становятся заразными.





Как уберечься?





Сейчас медики советуют жителям Бешенковичей соблюдать те же меры защиты, что и против коронавируса: носить защитные маски, тщательно мыть руки с мылом и как можно чаще протирать поверхности дезинфицирующими средствами.





Напомним, что проблемы с водопроводной водой в Бешенковичах начались в конце марта. Местные власти заявили, что качество воды ухудшилось из-за аварии на станции обезжелезивания «Молодежная», однако, что там произошло, не раскрыли до сих пор. Станция не работает уже более недели.





Также в городском поселке дезинфицируют водопроводные сети. Так, в школе №1 и детском саду №6 эту операцию провели уже дважды.