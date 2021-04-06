



На телеканале ОНТ стартовал новый сезон белорусского «Что? Где? Когда?». Tut.by сравнил составы команд прошлого и теперешнего сезона и нашел лишь двух человек, которые продолжили играть в ЧГК.





В весенней и летней серии 2021 года сыграют семь команд, всего в них 42 человека. Поговорив с участниками и зрителями прошлого сезона, мы выяснили, что выступления продолжили два человека. Это Сергей Буян и Денис Сулавко, которые являются капитанами своих команд.





Еще двое участников выступали в ЧГК раньше, но в прошлом сезоне отсутствовали — это Сергей Капустников и Дмитрий Карасев.





Всего в клубе белорусского ЧГК — 83 человека (без учета новичков 2021 года).





Остальные участники этого сезона — новички. Многие из них учатся в школе.





Журналисты спросили о составах организаторов белорусского «Что? Где? Когда?», но так и не получил ответа.





Еще осенью 2020 года стало известно о переносе осенних и зимних игр интеллектуального клуба. Как писала «Наша Ніва», «большинство знатоков выступило против выхода передачи на ОНТ».





В октябре собеседники «НН» рассказали изданию следующую информацию: капитанам команд сообщили, что съемки могут быть только на ОНТ, других вариантов нет. После этого большинство якобы отказалось от участия в съемках. Но организаторы ЧГК тогда сообщили «Нашай Ніве», что съемки отменили из-за коронавируса.





В итоге в феврале 2021 года прошел отбор знатоков в новые команды. Как писало «Еврорадио» со ссылкой на свои источники, некоторым командам не предлагали участвовать в отборе, другие отказались сами. Например, о таком отказе изданию заявил Антон Иоков, участник команды Ильи Бороды.