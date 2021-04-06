Директором Национального исторического музея стал Александр Храмой. Что о нем известно
Директором Национального исторического музея назначен Александр Храмой. Что о нем известно — в материале корреспондента агентства «Минск-Новости».
Фото zviazda.by
Александр Храмой окончил педагогический университет им. Максима Танка по специальности «история и социально-политические дисциплины» и аспирантуру по специальности «отечественная история». После этого получил диплом Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «инновационный менеджмент».
С сентября 2019 г. А. Храмой руководил Литературно-мемориальным музеем Якуба Коласа. Также работал ученым секретарем Национального историко-культурного музея-заповедника «Несвиж», заведующим экспозиционно-выставочным отделом и заместителем директора Национального исторического музея.
Среди предыдущих руководителей Национального исторического музея — Олег Рыжиков (2013–2018) и Павел Сапотько (2018–2021). Последний в январе 2021 г. стал главой Национального агентства по туризму Беларуси. Несколько месяцев должность руководителя учреждения была незанятой.
Источник: Валерия Иванова
20:40 06/04/2021
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