Как оно работает и какие лаборатории предлагают результаты ПЦР-теста в виде QR-кода, разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».





«Приложение «Путешествую без COVID-19» позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭс. При пересечении границы покажите QR-код с результатами анализа контролеру», — так звучит его официальное описание в магазинах AppStore и Google Play.





Как оно работает





После скачивания «Путешествую без COVID-19» пользователям необходимо разрешить доступ к данным о местоположении устройства для того, чтобы можно было найти ближайшую к вам лабораторию для сдачи теста на коронавирус. Далее следует принять условия лицензионного соглашения.





Пользователям нужно отсканировать свой паспорт, с которым запланировали поездку, выбрать страну отправления, страну прибытия, лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием. В лаборатории каждому путешественнику предстоит подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении.





Выбор стран небольшой: Армения, Кыргызстан, Россия и Беларусь. После нам открывается список лабораторий, находящихся в разных городах страны. Также можно перейти на карту, чтобы увидеть, какая из них к вам ближе всего.





Предоставляя сведения о себе для анкеты, вы указываете номер телефона и после этого без проблем сможете отсканировать QR-код, размещенный в заявлении. Результаты теста будут представлены уже в виде QR-кода в самом приложении. Его и надо предъявить при пересечении границы. Только следует заранее убедиться, что информация о результатах теста в мобильном приложении будет доступна.





Итак, где минчане могут сдать ПЦР-тест по «Путешествую без COVID-19» в пределах столицы? На карте приложения указаны четыре лаборатории, две из которых расположены в центре, недалеко от станции метро «Академия наук».





ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»





Эта лаборатория находится на ул. П. Бровки, 9. Пройти ПЦР-тест можно в будние дни с 8:00 до 17:00. Сдают анализы только по предварительной электронной записи. Правда, когда я перешла из приложения на сайт лаборатории, у меня высветилась ошибка 404. Но можно зайти отдельно через браузер.





Для проведения исследования следует иметь:





- заполненное заявление;

- копию паспорта, по которому будет осуществляться выезд;

- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд.





Получить результат на руки можно на следующий день после сдачи анализа при предъявлении паспорта и документа об оплате. Выдается результат на двух языках — русском и английском.





Стоимость 35,53 рубля для резидентов Республики Беларусь, 51,9 рубля — для нерезидентов.





ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»





Лаборатория находится на ул. Петруся Бровки, 13, к. 1. Исследования проводят только по предварительной электронной записи, которая открывается по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели.





Для проведения исследования необходимы:





- копия паспорта;

- копия билета или другого документа, подтверждающая выезд;

- документ об оплате.





Результаты на русском и английском языках будут готовы на следующий день после сдачи анализа, забрать бумажный вариант можно с понедельника по субботу с 9:00 до 11:00.





Стоимость 39,8 рубля для резидентов Республики Беларусь, 57,58 рубля — для нерезидентов.





ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»





Расположена лаборатория на ул. Филимонова, 23. Работает она до 13:00, приходить можно в понедельник, среду и пятницу с 9:00, а во вторник и четверг — с 10:30.





Нужно предварительно записаться на сайте, указав номер телефона. Заполняется форма быстро — буквально за несколько минут. Но есть нюанс — на один номер не более трех записей.





Результат будет готов на следующий день после сдачи анализа. Получить его можно с понедельника по четверг с 16:00 до 17:00, в пятницу — с 15:00 до 16:00.





Стоимость, указанная на сайте: резиденту Республики Беларусь надо заплатить 41,32 рубля, нерезиденту — 48,47 рубля.





ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья»





В другом конце города, на ул. Казинца, 50, находится последняя отмеченная на карте лаборатория для сдачи анализов.





Как указано на сайте, исследования, с выдачей результата лабораторных исследований на английском языке, проводятся только для граждан, выезжающих в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19. Срок действия результата регламентирует принимающая страна.





Для прохождения исследования нужно предварительно записаться онлайн или по телефонам, указанным на сайте. С собой иметь:





- копию паспорта, по которому будет осуществляться выезд (страницы 31 и 33);

- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;

- заявление.





Получить результат человек может на следующий день после проведения ПЦР-теста, предъявив паспорт. А результаты анализа, сданного в субботу, —в этот же день после 20:00.





Стоимость для резидентов Республики Беларусь — 45,11 рубля, для нерезидентов — 60,36 рубля.





Немало людей в отзывах приложения высказывают возмущение по поводу малого количества лабораторий, где можно сдать тест ПЦР тем, кто собирается уехать за границу. Но стоит подчеркнуть, что само «Путешествую без COVID-19» носит исключительно информационно-справочный характер, позволяя пользователю в удобной форме сохранить на своем мобильном устройстве обезличенные результаты анализов на коронавирус для удобного перемещения между государствами.