«Путешествую без COVID-19». Какие лаборатории предлагают результаты ПЦР-теста в виде QR-кода в приложении
Не так давно Беларусь присоединилась к проекту Евразийского экономического союза «Путешествую без COVID-19». Приложение разработано для безопасного передвижения граждан стран ЕАЭС внутри союза в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Как оно работает и какие лаборатории предлагают результаты ПЦР-теста в виде QR-кода, разбиралась корреспондент агентства «Минск-Новости».
«Приложение «Путешествую без COVID-19» позволяет находить лаборатории рядом с вами для сдачи анализов на COVID-19 перед путешествием между странами ЕврАзЭс. При пересечении границы покажите QR-код с результатами анализа контролеру», — так звучит его официальное описание в магазинах AppStore и Google Play.
Как оно работает
После скачивания «Путешествую без COVID-19» пользователям необходимо разрешить доступ к данным о местоположении устройства для того, чтобы можно было найти ближайшую к вам лабораторию для сдачи теста на коронавирус. Далее следует принять условия лицензионного соглашения.
Пользователям нужно отсканировать свой паспорт, с которым запланировали поездку, выбрать страну отправления, страну прибытия, лабораторию для прохождения тестирования и записаться на прием. В лаборатории каждому путешественнику предстоит подписать согласие на проведение исследования и получение результата в мобильном приложении.
Выбор стран небольшой: Армения, Кыргызстан, Россия и Беларусь. После нам открывается список лабораторий, находящихся в разных городах страны. Также можно перейти на карту, чтобы увидеть, какая из них к вам ближе всего.
Предоставляя сведения о себе для анкеты, вы указываете номер телефона и после этого без проблем сможете отсканировать QR-код, размещенный в заявлении. Результаты теста будут представлены уже в виде QR-кода в самом приложении. Его и надо предъявить при пересечении границы. Только следует заранее убедиться, что информация о результатах теста в мобильном приложении будет доступна.
Итак, где минчане могут сдать ПЦР-тест по «Путешествую без COVID-19» в пределах столицы? На карте приложения указаны четыре лаборатории, две из которых расположены в центре, недалеко от станции метро «Академия наук».
ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
Эта лаборатория находится на ул. П. Бровки, 9. Пройти ПЦР-тест можно в будние дни с 8:00 до 17:00. Сдают анализы только по предварительной электронной записи. Правда, когда я перешла из приложения на сайт лаборатории, у меня высветилась ошибка 404. Но можно зайти отдельно через браузер.
Для проведения исследования следует иметь:
- заполненное заявление;
- копию паспорта, по которому будет осуществляться выезд;
- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд.
Получить результат на руки можно на следующий день после сдачи анализа при предъявлении паспорта и документа об оплате. Выдается результат на двух языках — русском и английском.
Стоимость 35,53 рубля для резидентов Республики Беларусь, 51,9 рубля — для нерезидентов.
ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»
Лаборатория находится на ул. Петруся Бровки, 13, к. 1. Исследования проводят только по предварительной электронной записи, которая открывается по пятницам в 9:00 на пять рабочих дней следующей недели.
Для проведения исследования необходимы:
- копия паспорта;
- копия билета или другого документа, подтверждающая выезд;
- документ об оплате.
Результаты на русском и английском языках будут готовы на следующий день после сдачи анализа, забрать бумажный вариант можно с понедельника по субботу с 9:00 до 11:00.
Стоимость 39,8 рубля для резидентов Республики Беларусь, 57,58 рубля — для нерезидентов.
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии»
Расположена лаборатория на ул. Филимонова, 23. Работает она до 13:00, приходить можно в понедельник, среду и пятницу с 9:00, а во вторник и четверг — с 10:30.
Нужно предварительно записаться на сайте, указав номер телефона. Заполняется форма быстро — буквально за несколько минут. Но есть нюанс — на один номер не более трех записей.
Результат будет готов на следующий день после сдачи анализа. Получить его можно с понедельника по четверг с 16:00 до 17:00, в пятницу — с 15:00 до 16:00.
Стоимость, указанная на сайте: резиденту Республики Беларусь надо заплатить 41,32 рубля, нерезиденту — 48,47 рубля.
ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья»
В другом конце города, на ул. Казинца, 50, находится последняя отмеченная на карте лаборатория для сдачи анализов.
Как указано на сайте, исследования, с выдачей результата лабораторных исследований на английском языке, проводятся только для граждан, выезжающих в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19. Срок действия результата регламентирует принимающая страна.
Для прохождения исследования нужно предварительно записаться онлайн или по телефонам, указанным на сайте. С собой иметь:
- копию паспорта, по которому будет осуществляться выезд (страницы 31 и 33);
- копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;
- заявление.
Получить результат человек может на следующий день после проведения ПЦР-теста, предъявив паспорт. А результаты анализа, сданного в субботу, —в этот же день после 20:00.
Стоимость для резидентов Республики Беларусь — 45,11 рубля, для нерезидентов — 60,36 рубля.
Немало людей в отзывах приложения высказывают возмущение по поводу малого количества лабораторий, где можно сдать тест ПЦР тем, кто собирается уехать за границу. Но стоит подчеркнуть, что само «Путешествую без COVID-19» носит исключительно информационно-справочный характер, позволяя пользователю в удобной форме сохранить на своем мобильном устройстве обезличенные результаты анализов на коронавирус для удобного перемещения между государствами.
Источник: Диана Позняк
20:29 06/04/2021
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