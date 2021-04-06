Юрий Кувшинов. Фото: vk.com





Как рассказал «Нашай Ніве» Кувшинов, его задержали курсанты, для которых он провел экскурсию.





29-летний историк был задержан вечером 21 марта в метро на станции «Октябрьская». По словам Кувшинова, на его рюкзаке был значок с гербом «Погоня». Люди в гражданском, которые остановили его, сообщили о значке в милицию. К Юрию подошли сотрудники ОМОНа, которые сопроводили историка в машину и отвезли в Ленинское РУВД Минска.





В этот день Кувшинов провел экскурсию для курсантов с факультета внутренних войск Военной академии, которая находится на базе спецназа № 3214.





— Яны былі ўсе ў звычайнай вопратцы, бо выхадны, то-бок не пры выкананні. Гэта была звычайная аглядная экскурсія, я ім яшчэ падрабязна расказаў пра бел-чырвона-белы сцяг. Здаецца, слухалі вельмі ўважліва. І вось пасля гэтага я вяртаюся дадому, пабачыў гэтых самых курсантаў, якія, як і я, вярталіся ва Уручча. Падымаюся на пераход на «Кастрычніцкую» з «Купалаўскай» і адчуваю, як хтосьці тузае за заплечнік. Паварочваюся, бачу гэтых самых курсантаў і іхнага кіраўніка. Ён і пачынае размову, маўляў, што за значок, паказвай тэлефон. Я ад такой нахабнасці ажно разгубіўся. Вядома, нічога не стаў паказваць і папрасіў вярнуць значок. Яны на эскалатары абступілі мяне, галоўны выклікаў патруль АМАПу і мяне павезлі ў Ленінскае РУУС.





По словам Кувшинова, сначала курсанты не узнали его.





— Калі я зняў маску, амаль усе адразу ў падлогу ўтаропіліся, галоўны іхні адразу маску нацягнуў. Я пытаюся: «Ну як, экскурсія спадабалася?» Ён адказвае: «Так, спадабалася». І вочы адводзіць: «Я делаю свою работу, вы сами всё понимаете».





В Ленинском РУВД Минска на Кувшинова составили протокол за неподчинение сотрудникам милиции.





— У катэгарычнай форме адмовіўся выходзіць са службовага аўтамабіля, упіраўся, садзіўся на зямлю і хапаўся за форменнае абмундзіраванне, — пересказывают содержание протокола правозащитники, которые присутствовали на процессе.





Но в протоколе утверждалось, что Юрия изначально задержали дома за участие в уличном марше 17 марта на проспекте Рокоссовского и доставили в Ленинское РОВД, где он и оказал сопротивление.





Свидетель-милиционер сообщил на суде, что осуществлял «поквартирный обход людей, которые участвуют в массовых мероприятиях». Поэтому Кувшинова задержали дома и повезли в РУВД.





Свидетель утверждал, что лично участвовал в задержании, но первоначально хотел лишь провести беседу.





— Вы помните, что меня задержали дома? — уточнил Юрий.





— Да, естественно.





— Но дело в том, что в то время я был на работе и меня задержали в метро, ​​где стоят камеры.





Тогда милиционер сообщил, что местонахождение Юрия (проспект Рокоссовского) ему указал начальник. А после перерыва в суде свидетель вспомнил, что перепутал место задержания, поскольку сотрудникам приходилось ходить не только по квартирам, но и приглашать людей на беседы прямо на улице.





— В связи с чем вы давали такие противоречивые показания на первом допросе? — спросила судья.





— Перепутал, — ответил он.





В итоге Кувшинов получил 15 суток.



