Художника Алеся Пушкина признали политзаключенным





Алесь Пушкин / Еврорадио​





Пушкина задержали 30 марта в деревне Жиличи Кировского района Могилевщины. На него и руководителя гродненского "Центра городской жизни" Павла Можейко завели уголовное дело по обвинению в реабилитации и оправдании нацизма. Поводом стал портрет Евгена Жихаря — бойца послевоенного антисоветского подполья. Пушкин написал этот портрет и вывесил на выставке в Гродно.





Можейко тоже задерживали, но потом освободили, не предъявив никаких обвинений.





В своем заявлении в защиту художника правозащитники подчеркивают: "Выполнение художником Алесем Пушкиным портрета участника антисоветского послевоенного партизанского подполья Евгена Жихаря никоим образом не является оправданием идеологии и практики нацизма, одобрением совершенных нацистами преступлений против мира и безопасности человечества, в том числе военных преступлений, одобрением или оправданием деятельности организаций и лиц, которые были признаны преступными приговорами Международного военного трибунала или приговорами других судов, основанных на приговоре Международного военного трибунала.





Антисоветское сопротивление, осуществляемое на территории Беларуси в послевоенный период против тоталитарного и крайне репрессивного сталинского коммунистического режима, также является частью истории нашей страны. Характеризуя личность, которую он нарисовал на портрете, Алесь Пушкин не разжигал этим вражду по национальным, расовым, религиозным или иным признакам, не осуществлял пропаганду войны, не предпринимал призывов к каким-либо насильственным действиям. Соответственно в его действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный ст. 130 УК".





По их мнению, дело против Пушкина имеет крайне политизированный характер и основывается на идеологическом фундаменте советской историографии.





Правозащитники отмечают, что нельзя наказывать за выражение мнения об исторических фактах.





Они требуют немедленно освободить Пушкина из-под стражи и прекратить его уголовное преследование. Также требуют перестать использовать статью 130 Уголовного кодекса для наказания за выражение мнений об исторических фактах.





Под заявлением подписались правозащитный центр "Весна" (закрыт властями), РОО "Правовая инициатива", Белорусский документационный центр, РПОО "Белорусский Хельсинкский комитет", Белорусский ПЕН-центр.



