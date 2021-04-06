Oops! ПЦР-тест в Национальном аэропорту будут делать только по предварительной записи
Изменения вступят в силу с 10 апреля.
ПЦР-тестирование, необходимое для выезда в ряд стран, в Национальном аэропорту Минск с 10 апреля будут выполнять только по предварительной электронной записи. Об этом сообщил сайт Минский городской центр гигиены и эпидемиологии.
Записаться можно будет здесь, причем электронная запись открывается по пятницам с 9:00 на следующую неделю. К примеру, 9 апреля с 9:00 можно записаться на тестирование в период с 12 по 18 апреля.
Лаборатория в аэропорту работает с понедельника по пятницу с 6:30 до 18:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, по выходным – с 6:30 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00.
Источник: blizko.by
17:32 06/04/2021
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