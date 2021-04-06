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К правозащитнице Энире Броницкой пришли с обыском

Обыск проводится и у ее родителей.

У правозащитницы и юристки правозащитной организации Human Constanta Эниры Броницкой проходит обыск. 

Обыск также проводится по месту жительства ее родителей, сообщает правозащитный центр «Весна» в своем телеграме


Энира Броницкая - бывшая политзаключенная. В 2006 году она была арестована по обвинению в деятельности от имени незарегистрированной организации и 6 месяцев провела в СИЗО КГБ и в СИЗО на Володарского. Речь шла об общественной организации "Партнерство", которая собиралась наблюдать за президентскими выборами 2006 года, н была разгромлена правящим режимом незадолго до голосования.
"Белорусский партизан"
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