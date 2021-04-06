



При этом Лукашенко обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых «под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».





"Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", — дал он поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.





Он также подчеркнул, что со всеми "сомнительными объединениями и учреждениями" надо разобраться принципиально.



