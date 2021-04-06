Лукашенко приказал "разобраться принципиально" со всеми "сомнительными объединениями и учреждениями"
«Разобраться принципиально» со всеми «сомнительными объединениями и учреждениями» и провести их перерегистрацию приказал Лукашенко во время сегодняшнего совещания по вопросам "оптимизации" сети загранучреждений.
При этом Лукашенко обратил особое внимание на работу местных органов власти, у которых «под боком развернули свою деятельность деструктивные структуры».
"Давно надо было провести проверки курсов изучения языков, скаутских организаций и других подобных им структур, управляемых и финансируемых из-за границы. И очень печально, что наш новый в правительстве человек, отвечающий за национальные и религиозные отношения, не заметил этого и не начал свою работу с этого. Это вам урок! Таких проблем немного, но они есть. Возьмите в свои руки и разрулите", — дал он поручение уполномоченному по делам религий и национальностей Александру Румаку.
Он также подчеркнул, что со всеми "сомнительными объединениями и учреждениями" надо разобраться принципиально.
"Это уже дело главы Администрации президента организовать работу и всех их перерегистрировать. Мы не собираемся вырезать тех, кто пользу приносит государству. Но мы увидели, кто есть кто. Поэтому их нужно привести в чувство. Если они способны работать на государство, мы будем их «терпеть» и с ними сотрудничать. Нет — значит под нож. Это же не дело, когда эти структуры, существуя в Беларуси, втягивают молодежь в антигосударственную деятельность, организуют утечку квалифицированных кадров за рубеж", - цитирует Лукашенко его пресс-служба
15:45 06/04/2021
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