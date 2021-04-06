Сельчанин считает, что так и происходит «алкоголизация» населения, пишет Медиа-Полесье





— Однажды пошёл за пряниками. А там не то, что пряников, хлеба не было. Колбасы один вид. Бананов, апельсинов не нашлось. Хорошо, что дочка навещает, привозит всякое. А так, приходится дожидаться автолавку, чтобы купить необходимое.





Зато водки — батарея. Разных марок и на разный кошелёк. Дешёвое вино, пиво, коньяк. Как ты этого сельского жителя убережёшь, если оно стоит перед носом и даже взгляд не на что перевести, — рассказывает пенсионер Анатолий, бывший школьный учитель.





В своё время он выпустил немало классов. Вспоминает, что многие его ученики были талантливыми ребятами. Те, кто уехали в город, посмотрели на другую жизнь. Там уровень, необходимость жить нормально или амбиции, цели.





Те, кто остались в деревне, не всегда сумели найти себя в жизни. С большим сожалением Анатолий вспоминает истории, когда его «дети» не смогли справиться с зависимостью и поплатились жизнью.





— В деревне повседневность какая? Сейчас хозяйство особо не держат, работой себя не грузят. Так у половины деревни проблема известная. Что ни день, то в магазин. А там всегда найдётся, как от безделья забыться. Сколько у меня уже учеников полегло. Самому страшно. Мне 70, а им за 40. И уже не с нами. В основном сердце не выдерживало, — вспоминает Анатолий.





— Было бы хорошо, чтобы с алкоголем, как с наркотиками. Строгие запреты. Сейчас надо, чтобы культуру прививали. До 18 — нет и точка. Родители при детях не пили. А они ребёнку сами наливают, чтобы при них пил, не с друзьями. Так он и с ними, и с друзьями. Мама в её присутствии материться не разрешает, а пить разрешает. Парадокс. И с полок эту гадость долой, — резюмирует мужчина.





В одном из таких магазинов, где встретили «батарею» алкоголя на прилавке, поинтересовались, почему такой большой ассортимент.





— Что хорошо берётся … То и продаётся, — в рифму ответила продавец и начала длинный рассказ о тех, кто в деревне постоянные клиенты.