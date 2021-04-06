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Сельский магазин: водки и чернила - завались, печенья с пряниками - нету

Прилавок сельского магазина полон. Причём, ассортимент во многом состоит из алкоголя. А вот пряников и печенья либо один вид, либо вовсе нет.
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Сельчанин считает, что так и происходит «алкоголизация» населения, пишет Медиа-Полесье

— Однажды пошёл за пряниками. А там не то, что пряников, хлеба не было. Колбасы один вид. Бананов, апельсинов не нашлось. Хорошо, что дочка навещает, привозит всякое. А так, приходится дожидаться автолавку, чтобы купить необходимое. 

Зато водки — батарея. Разных марок и на разный кошелёк. Дешёвое вино, пиво, коньяк. Как ты этого сельского жителя убережёшь, если оно стоит перед носом и даже взгляд не на что перевести, — рассказывает пенсионер Анатолий, бывший школьный учитель.

В своё время он выпустил немало классов. Вспоминает, что многие его ученики были талантливыми ребятами. Те, кто уехали в город, посмотрели на другую жизнь. Там уровень, необходимость жить нормально или амбиции, цели. 

Те, кто остались в деревне, не всегда сумели найти себя в жизни. С большим сожалением Анатолий вспоминает истории, когда его «дети» не смогли справиться с зависимостью и поплатились жизнью.

— В деревне повседневность какая? Сейчас хозяйство особо не держат, работой себя не грузят. Так у половины деревни проблема известная. Что ни день, то в магазин. А там всегда найдётся, как от безделья забыться. Сколько у меня уже учеников полегло. Самому страшно. Мне 70, а им за 40. И уже не с нами. В основном сердце не выдерживало, — вспоминает Анатолий.

— Было бы хорошо, чтобы с алкоголем, как с наркотиками. Строгие запреты. Сейчас надо, чтобы культуру прививали. До 18 — нет и точка. Родители при детях не пили. А они ребёнку сами наливают, чтобы при них пил, не с друзьями. Так он и с ними, и с друзьями. Мама в её присутствии материться не разрешает, а пить разрешает. Парадокс. И с полок эту гадость долой, — резюмирует мужчина.

В одном из таких магазинов, где встретили «батарею» алкоголя на прилавке, поинтересовались, почему такой большой ассортимент.

— Что хорошо берётся … То и продаётся, — в рифму ответила продавец и начала длинный рассказ о тех, кто в деревне постоянные клиенты.
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