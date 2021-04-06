Павла Черных, который не присутствовал на суде, виновным в том, что он унизил честь и достоинство исполняющего обязанности заведующего поликлиникой, пишет Суд Борисовского района 23 марта 2021 года признал жителя города, который не присутствовал на суде, виновным в том, что он унизил честь и достоинство исполняющего обязанности заведующего поликлиникой, пишет ex-press.by





Судья Татьяна Шиман вынесла постановление, в соответствии с которым Павел Черных должен заплатить штраф в размере 25 базовых величин (725 рублей).





Как развивались события?

В феврале Павел почувствовал себя плохо: высокая температура, головная боль, пропало обоняние. Пришедшая на вызов врач выписала таблетки, прошла неделя, но ситуация не улучшалась. Ко всему прочему пропало обоняние у жены. Ей на работе сделали тест, который показал наличие в организме коронавирусной инфекции.





В тот же день, 22 февраля, супруги вместе пошли в поликлинику, чтобы попасть на прием к врачу и пройти необходимые обследование. Но их участковый терапевт на тот момент прием в поликлинике закончил.





Зная, что инфекция может быть смертельно опасной для болеющих и представляет такую же опасность для окружающих здоровых людей, супруги решили обратится к заведующему поликлиникой, чтобы выяснить, как им поступить.





По словам супруги Павла, исполняющий обязанности заведующего поликлиникой рекомендовал им идти к своему терапевту, который к тому времени прием закончил.





Что произошло в кабинете заведующего?

Как дело было дальше? Есть две версии: одна врача, вторая — супругов Черных.





Версию врача о том, что ему Павлом Черных были нанесены оскорбления в устной форме, принял суд, и, как уже упоминалось выше, наказал ответчика внушительным штрафом.





По версии супружеской пары, на адекватное требование оперативно организовать необходимое медицинское обследование доктор отреагировал звонком в милицию.





Павел Черных в свою очередь оставил запись в книге замечаний и предложений поликлиники об отказе организовать оказание необходимой медицинской помощи.





Однако никакой реакции на эту запись в книге до сих пор нет.





Если не считать реакцией запись, сделанную в этой книге ниже самим Сергеем Николаевым о том, что им подано заявление в милицию и что на 23 марта назначен суд об административном правонарушении.

Что в итоге?

В тот же день, 22 февраля, Павлу Черных тем не менее удалось пройти обследование в поликлинике, которое выявило у него коронавирусную инфекцию, и получить соответствующее лечение.





Но произошло это лишь после звонков на горячую линию Министерства здравоохранения и личного обращения пациента к заместителю главного врача Борисовской центральной районной больницы Елене Лысковец.





Именно Лысковец оперативно организовала прохождение Павлом Черных диагностических процедур и получение соответствующей медицинской помощи. В итоге болезнь отступила, а выздоравливающему надо искать возможность выплатить немалый штраф.





Впрочем, решение суда пациент в установленном порядке оспаривает, а еще ждет ответа на свое обращение в Министерство здравоохранения.





Пока из Министерства пришло лишь сообщение, что жалобу Павла Черных переслали в Управление здравоохранения Минского облисполкома.





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