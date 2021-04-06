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Организаторы выставки о медиках задержаны. Они на Окрестина

Организатор выставки о медиках «Машина дышит, а я — нет» Наталья Тренина задержана, она находится на Окрестина. Об этом рассказала мама Натальи. Задержана и еще одна организатор выставки, Татьяна Гацура-Яворская, сообщил ее супруг, пишет Tut.by.


Активистка общественного объединения «Звено» и организатор выставки «Машина дышит, а я — нет» Наталья Тренина задержана на 72 часа и находится на Окрестина. Об этом сообщила мама Трениной Татьяна, с которой связался представитель Следственного комитета. Подробностей женщине не удалось узнать.

Напомним, что в районе двух часов дня 5 апреля Наталья Тренина перестала выходить на связь. По словам ее молодого человека Тимура, в их квартире прошел обыск, он длился более полутора часов. У пары изъяли два ноутбука, один из которых принадлежит Тимуру, а также жесткие диски парня.

Во второй половине дня на связь перестали выходить руководитель «Звена» и еще один организатор выставки о медиках, Татьяна Гацура-Яворская, а также ее супруг Владимир Яворский. В полночь Владимир рассказал TUT.BY, что Татьяна «задержана и находится в ИВС», детали ему неизвестны. Собеседник уточнил, что днем в их квартире и в офисе «Звена» также прошли обыски, изъяли технику.

Как позже стало известно TUT.BY, 5 апреля задержали еще одну активистку «Звена» — Юлию Семенченко. О том, что в ее квартире прошел обыск с изъятием техники и теперь девушка находится в ИВС на Окрестина, сообщила ее сестра Елизавета.

Экспозиция «Машина дышит, а я — нет» заработала в пространстве «Месца» на Революционной только 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения, поэтому выставку пришлось перенести в онлайн. В ночь с 5 на 6 апреля команда с сожалением заявила, что «вынуждена остановить реализацию программы проекта «Машина дышит, а я — нет»».

Выставка была посвящена белорусским медикам и вызовам, с которыми они столкнулись за последний год: пандемией COVID-19 и политизацией системы здравоохранения. Авторы работ, представленных на выставке, — известные фотографы и художники. Кураторы проекта — платформа SHKLO+, организаторы — общественное объединение «Звено».
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