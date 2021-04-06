+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Веревка уже у меня на шее», - заявил о. Андрей Кураев, надеющийся на личную встречу с патриархом Кириллом

Находящийся в процессе лишения сана в РПЦ МП протодиакон Андрей Кураев в интервью телеграм-каналу "Радиоточка НСН" сравнил постановление патриарха о лишении его сана со смертной казнью. Ранее, 3 апреля, Кирилл утвердил решение епархиального суда Москвы о лишении Кураева священного сана.




«Я по профессии философ, по убеждению христианин. И то, и другое предполагает постоянный пересмотр самого себя, самооценки, своей позиции и так далее, но главное, что этот пересмотр должен иметь какие-то основания, кроме страха и приказа. Покаяние по приказу… Я думаю, что патриарх понимает, какова ценность такого покаяния, если оно под страхом смертной казни с веревкой на шее. Я со вчерашнего дня в таком положении. Веревка уже у меня на шее. Легкое движение ноги экзекутора, и оно заставит меня болтаться. Я не исключаю покаяния. Я одного прошу: дайте повод вас вновь полюбить и признать вашу правоту. Встретьтесь со мной не на суде, где вдобавок суд пропускал мимо ушей мои аргументы», - призвал протодиакон.

Кураев признался, что у него "очень высокое мнение о патриархе Кирилле как о полемисте", но у него с патриархом расхождения в вопросе "что есть благо для церкви?" : «В этом указе есть упоминание о том, что я должен вернуться на «некий путь церкви», некогда избранный мною. Это форма признания, очень важная для меня, что с патриархом у меня чисто мировоззренческие расхождения, расхождения в вопросе о том, что есть благо для церкви. Если не вдаваться в подробности, то вот на столе лежит очень вкусный аппетитный тортик, и очень хочется его съесть. Но есть понимание того, что сегодня съеденный тортик может обернуться потом серьезными проблемами для здоровья. И вот это объедание властью, возможностями, роскошью может привести к плохим последствиям в будущем. Об этом я говорю уже последние десять лет", - напомнил он.

Кураев также рассказал и о своём "чисто богословском" расхождении с патриархом Кириллом: "В указе патриарха слово Церковь написано с большой буквы. В богословии эти вещи различаются. Церковь с большой буквы в богословии называется «телом Христа», это Церковь, которой руководит Христос, и она пишется с большой буквы. А есть множество церквей, которыми руководят патриархи, митрополиты, пасторы, папы. Для меня принципиальный момент состоит в том, чтобы, скажем так, сбить спесь с представителей церкви, не говорить от лица Бога, реже говорить об этом», - отмечает о. Андрей.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
О примерах офицерской чести и достоинства!...
Уладзiмiр Някляеў
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ФОРУМЕ КАЛИНОВСКОГО
Ольга Карач
Лия Ахеджакова о новом фильме про Беларусь!
Канапацкая Ганна
Почему Кремль не даст уйти Лукашенко
Павел Знавец
Мы не можем ждать милостей от природы.
Михаил Пастухов
С ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ 1994 ГОДА!
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]