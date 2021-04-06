











«Я по профессии философ, по убеждению христианин. И то, и другое предполагает постоянный пересмотр самого себя, самооценки, своей позиции и так далее, но главное, что этот пересмотр должен иметь какие-то основания, кроме страха и приказа. Покаяние по приказу… Я думаю, что патриарх понимает, какова ценность такого покаяния, если оно под страхом смертной казни с веревкой на шее. Я со вчерашнего дня в таком положении. Веревка уже у меня на шее. Легкое движение ноги экзекутора, и оно заставит меня болтаться. Я не исключаю покаяния. Я одного прошу: дайте повод вас вновь полюбить и признать вашу правоту. Встретьтесь со мной не на суде, где вдобавок суд пропускал мимо ушей мои аргументы», - призвал протодиакон.





Кураев признался, что у него "очень высокое мнение о патриархе Кирилле как о полемисте", но у него с патриархом расхождения в вопросе "что есть благо для церкви?" : «В этом указе есть упоминание о том, что я должен вернуться на «некий путь церкви», некогда избранный мною. Это форма признания, очень важная для меня, что с патриархом у меня чисто мировоззренческие расхождения, расхождения в вопросе о том, что есть благо для церкви. Если не вдаваться в подробности, то вот на столе лежит очень вкусный аппетитный тортик, и очень хочется его съесть. Но есть понимание того, что сегодня съеденный тортик может обернуться потом серьезными проблемами для здоровья. И вот это объедание властью, возможностями, роскошью может привести к плохим последствиям в будущем. Об этом я говорю уже последние десять лет", - напомнил он.





Кураев также рассказал и о своём "чисто богословском" расхождении с патриархом Кириллом: "В указе патриарха слово Церковь написано с большой буквы. В богословии эти вещи различаются. Церковь с большой буквы в богословии называется «телом Христа», это Церковь, которой руководит Христос, и она пишется с большой буквы. А есть множество церквей, которыми руководят патриархи, митрополиты, пасторы, папы. Для меня принципиальный момент состоит в том, чтобы, скажем так, сбить спесь с представителей церкви, не говорить от лица Бога, реже говорить об этом», - отмечает о. Андрей.