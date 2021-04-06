







38-летний мужчина приехал в Гродно на курсы повышения квалификации. На теле погибшего было множество травм. Эксперты установили, что причиной смерти стали многочисленные телесные повреждения, осложнившиеся острой кровопотерей. По подозрению в совершении преступления задержали 40-летнего гродненца.





— В ходе допроса обвиняемый рассказал, что у него с потерпевшим возник конфликт, в ходе которого он нанес несколько ударов различными предметами, в том числе и ножом, в область головы, груди и живота пострадавшего. После чего накрыл тело одеялом и ушел. Также мужчина рассказал, что нож выбросил, чтобы скрыть улики, - рассказала официальный представитель УСК по Гродненской области Мария Трушинская.





Следователи провели проверку показаний на месте, и обвиняемый рассказал, какие действия он совершил в отношении погибшего. По результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина осознавал значение своих действий, когда совершал преступление.





По результатам расследования действия мужчины квалифицированы по п.6 ч.2 ст.139 УК (убийство, совершенное с особой жестокостью). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.



