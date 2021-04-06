Минобразования Беларуси определилось с датами ЦТ-2021
Централизованное тестирование (ЦТ) в Беларуси в 2021 году стартует с 16 июня, следует из постановления Министерства образования Беларуси №50 от 19 марта 2021 года.
Документом определен следующий график проведения ЦТ:
16 июня – белорусский язык
18 и 19 июня – русский язык
21 июня – обществоведение
23 и 24 июня – математика
26 июня – биология
28 июня – иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский)
30 июня – химия
2 июля – физика
4 июля – история Беларуси
6 июля – география
8 июля – всемирная история (новейшее время).
Определены также резервные дни проведения ЦТ: 14 и 16 июля – по белорусскому и русскому языкам; 14 и 18 июля – по остальным предметам.
Постановлением определено время работы пунктов регистрации для прохождения централизованного тестирования – с 9.00 до 19.00 (в воскресный день (2 мая) и субботние дни (15, 29 мая) – с 9.00 до 18.00)
Регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни будет проходить со 2 июля по 9 июля.
09:04 06/04/2021
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