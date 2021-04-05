Навальный попал в медчасть. У его сокамерников туберкулез
Российский оппозиционер Алексей Навальный попал в медчасть колонии, где отбывает наказание по делу "Ив-Роше". В колонии, где его держат, вспышка туберкулеза.
Об этом сообщило российское агентство "РБК".
"У осужденного в ходе плановой диспансеризации были выявлены признаки респираторного заболевания, в том числе - высокая температура", - заявили в Федеральной службе исполнения наказаний.
В российской ФСИН утверждают, что взяли у Навального все необходимые анализы, в частности, на коронавирус.
Перед этим Навальный пожаловался в своем Instagram на то, что у него поднялась температура до 38,1 градуса, а также появился сильный кашель. Оппозиционер рассказал, что у трех из 15 человек в его отряде недавно обнаружили туберкулез.
Навальный также пожаловался на антисанитарию в колонии и плохое питание.
Напомним, в феврале российский суд изменил Навальному условный срок по делу "Ив-Роше" на реальный. Навального отправили в колонию общего режaима на 2 года и 5 месяцев. Это произошло после того, как оппозиционер вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления "Новичком".
08:39 06/04/2021
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