Испанцы попросили не пускать туристов в страну





Около 60 процентов опрошенных попросили не открывать границы, пока в стране действуют ограничения на передвижение. При этом около 31 процента испанцев, наоборот, поддержали бы въезд иностранных туристов, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.





Помимо этого, большинство опрошенных (63,5 процента) усомнились, что вакцинация поможет тому, чтобы пандемия закончилась к лету. Среди них большинство — люди от 30 до 64 лет. При этом 29,4 процента респондентов, напротив, настроены оптимистично, — это люди в возрасте от 18 до 29 лет.





В опросе участвовали тысяча совершеннолетних граждан Испании.





Власти Испании хотят вакцинировать от коронавируса большую часть населения к концу лета 2021 года. Там одобрены препараты Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.