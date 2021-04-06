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Испанцы попросили не пускать туристов в страну

Это связано с ограничениями, введенными из-за пандемии COVID-19, пишет El Mundo со ссылкой на опрос центра Sigma Dos.


Около 60 процентов опрошенных попросили не открывать границы, пока в стране действуют ограничения на передвижение. При этом около 31 процента испанцев, наоборот, поддержали бы въезд иностранных туристов, если бы в стране применялись более строгие меры контроля.

Помимо этого, большинство опрошенных (63,5 процента) усомнились, что вакцинация поможет тому, чтобы пандемия закончилась к лету. Среди них большинство — люди от 30 до 64 лет. При этом 29,4 процента респондентов, напротив, настроены оптимистично, — это люди в возрасте от 18 до 29 лет.

В опросе участвовали тысяча совершеннолетних граждан Испании.

Власти Испании хотят вакцинировать от коронавируса большую часть населения к концу лета 2021 года. Там одобрены препараты Moderna, Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.
Lenta.ru
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