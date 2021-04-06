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Возможность заражения коронавирусом собак и кошек от людей подтвердили в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила, что некоторые домашние животные могут заразиться COVID-19 от своих хозяев. Речь идет в первую очередь о собаках и кошках.



Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.

"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", – объяснила Вуйнович.

Помимо собак и кошек, человек может заразить коронавирусом норок, енотовидных собак, львов и тигров. Ученые продолжают изучать, может ли вирус повлиять на другие виды животных.
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