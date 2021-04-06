







Об этом заявила представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, передает РИА Новости.





"Вирус COVID-19 распространяется в основном путем передачи от человека к человеку, но есть свидетельства передачи через канал человек-животное, поскольку это зоонозный вирус. Промежуточный хозяин еще не идентифицирован", – объяснила Вуйнович.





Помимо собак и кошек, человек может заразить коронавирусом норок, енотовидных собак, львов и тигров. Ученые продолжают изучать, может ли вирус повлиять на другие виды животных.