К организаторам выставки о медиках пришли с обыском





Гацура-Яворска — одна из организаторов выставки о медиках "Машина дышит, а я — нет". Выставка посвящалась белорусским медикам и проблемам, с которыми они столкнулись в 2020 году. Экспозиция открылась в пространстве "Место" 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения и закрыли выставку.



