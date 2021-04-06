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К организаторам выставки о медиках пришли с обыском

Вечером 5 апреля стало известно об обыске у активистки Татьяны Гацуры-Яворской. Об этом в Фейсбуке написала Юлия Дорошкевич.


Гацура-Яворска — одна из организаторов выставки о медиках "Машина дышит, а я — нет". Выставка посвящалась белорусским медикам и проблемам, с которыми они столкнулись в 2020 году. Экспозиция открылась в пространстве "Место" 30 марта, а уже 1 апреля санстанция и МЧС нашли у площадки нарушения и закрыли выставку.

По сведениям Еврорадио, 5 апреля обыск также прошел у ещё одной из организаторов этой выставки — Натальи Трениной. У девушки и её парня забрали технику.
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