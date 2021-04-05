



Сообщения, пишет Office Life, появились после появления на сайте лицея №1 Минска объявления о том, что набора в 10-е классы в 2021 году не будет.





Карпенко пояснил, что сейчас «проводится работа по изучению деятельности лицеев, которые реализуют программу общего среднего образования». Это нужно для «выстраивания общей системы их функционирования». Также министр намекнул на изменения во вступительных кампаниях в лицеи. Но он однозначно заявил, что планов реорганизации общеобразовательных лицеев нет.