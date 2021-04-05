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Массовая драка подростков произошла в Пинске

Подрались школьники и учащиеся колледжа, в итоге все обернулось уголовным делом за злостное хулиганство. Смотрите на видео кадры, снятые очевидцем.


Случай произошел 27 марта возле университетского спорткомплекса – две компании из школьников и учащихся колледжа повздорили на ледовом катке, пишет sputnik.by. Видео сняла знакомая участников инцидента.

Правоохранители установили личности всех участников драки – пяти школьников и одного учащегося колледжа (от 14 до 17 лет). Правда, причину драки задержанные так и не смогли пояснить. Возбуждено уголовное дело за злостное хулиганство.

 





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