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Совет ЕЭК продлил до октября срок временного ввоза на территорию ЕАЭС автомобилей физлиц

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) продлил до 30 сентября 2021 года срок нахождения на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) автомобилей и других транспортных средств, временно ввезенных физическими лицами для личных нужд, сообщила пресс-служба комиссии.



Срок предыдущего разрешения истек 31 марта.

Как сообщалось, пишет interfax.by, в апреле прошлого года Совет ЕЭК на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса разрешил гражданам, которые временно ввезли автомобили и другую технику на территорию союза, не выполнять требование об их обратном вывозе из ЕАЭС с одновременным освобождением от административных мер и уплаты таможенных платежей. Решение также касалось граждан, которые приехали из Калининградской области на своих автомобилях, растаможенных в льготном порядке, и не смогли вернуться домой., 

Первоначально срок действия этой меры истекал в октябре 2020 года, но был продлен до 31 марта 2021 года. Сейчас Совет ЕЭК принял решение о повторном продлении срока на следующие полгода.
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