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Музыканта арестовали на 15 суток: призывает к бунтарству песнями

5 апреля 28-летнего музыканта Ивана Пирейко в суде Фрунзенского района Минска осудили за пикет на 15 суток.


Музыканта осудили на 15 суток за "пикет с помощью песен" / pixabay.com​

Также судья Мария Ерохина наложила арест на его гитару, микрофон и стойку для него, сообщает Еврорадие со ссылкой на  правозащитников лишенной аккредитации "Весны".

Ивана задержали в пятницу, 2 апреля, в переходе возле метро "Каменная Горка". В рамках музыкального проекта "Пешеходка" он играл на гитаре и пел песни. Как следует из рапорта, милиционерам позвонил "неравнодушный гражданин" и сообщил, что музыкант "пел песни на "мове", в которых возносил столетие БНР, использовал выражение "мы победим". Милиции мужчина сказал, что "своими песнями музыкант призывает к бунтарству".

На суде музыкант объяснил, что о столетии БНР он не слышал, пока не оказался в камере на Окрестина — там ему сказали, что празднование было около трёх лет назад. Пирейко объяснил, что пел песни на английском, на русском и на белорусском.

По словам Ивана, задерживали его сотрудники ОМОНа, которые представились и были без масок. Свидетель-милиционер Загор заявил, что задерживал его сотрудник в пятнистом камуфляже после песни о БНР и слов "мы победим". Однако музыкант утверждает, что этот милиционер даже не участвовал в его задержании. А когда подошли милиционеры, он пел песню Макса Коржа.

Во Фрунзенском РУВД на Пирейко составили протокол за пикетирование с помощью песен. Выходные он провёл на Окрестина. 

На суде Иван очень просил судью не арестовывать его, так как он имеет болезни и должен продолжать лечение. Он объяснил, что не участвует в акциях протеста, так как не может рисковать здоровьем. Тем не менее, ему присудили 15 суток.
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