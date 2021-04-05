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Эпидемиолог пояснила, почему случаются повторные заболевания COVID-19

Повторные случаи заболевания коронавирусом ученые связывают не только с мутацией вируса, но и особенностями иммунной системы.

Фото: kp.ua

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор, заведующий эпидемиологическим отделением Львовского национального медицинского университета имени Данилы Галицкого Наталья Виноград рассказала, пишет korrespondent.net, что повторные заболевания коронавирусом чаще всего вызываются изменением генотипа вируса и особенностью иммунной системы человека. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщает пресс-служба Минздрава.

"Во многом это связано с некоторыми нарушениями неспецифической ланки иммунной системы, так называемой первой линии защиты", - пояснила ученая.

По ее словам, к рецидивам приводит так называемый "длинный ковид" или "постковидный синдром".

Как отмечает Наталья Виноград, чаще всего повторяющиеся случаи заболевания коронавирусом встречаются в профессиональных группах риска.

"Особенно это касается врачей, потому что дистанцию соблюдать невозможно, а это одна из главных мер предосторожности", - уточнила она.
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