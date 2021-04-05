



"Беларусбанк" заблокировал счёт Светланы Тихановской / Кадр из видео​





Как уточняет пресс-служба Тихановской, передает Еврорадио, на этот счёт в последнее время перечислялась только социальная пенсия на ребёнка-инвалида до 18 лет — 223 рубля в месяц.





Как рассказывало Еврорадио, сегодня были заблокированы счета и других деятелей, которых КГБ включило в террористический список. "Приорбанк" и "Альфа-банк" заблокировали счета блогера Антона Мотолько, а "МТБанк" — Павла Латушко.